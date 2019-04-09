Новый Apple iPhone может быть создан на комплектующих Huawei

Компания Huawei открыла продажу своих мобильных 5G-модемов Balong 5000 для сторонних производителей смартфонов. Об этом сообщил ресурс Engadget, отметив, что пока «открытие» означает лишь предложение 5G-модемов компании Apple.

Таким образом, в следующих поколениях iPhone могут использоваться именно эти комплектующие. Подобный шаг со стороны Huawei довольно неожиданный, поскольку означает значительное изменение стратегии.

Ранее руководство компании поясняло, что чипсеты Huawei предназначены для фирменных продуктов, таких как смартфоны и устройства «Интернета вещей». Впрочем, пока неизвестно, проявляет ли сама Apple интерес в этом направлении и начались ли уже переговоры.

На данный момент Balong 5000 5G заявлен в смартфоне Huawei Mate 20 X и складном Huawei Mate X. Продажи обеих моделей пока не начались.