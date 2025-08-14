Новый баг в бете Android 16 для One UI 8 окрашивает Луну в фиолетовый цвет при зуме

Опубликовано 14 августа 2025, 07:511 мин.
Новый баг в бете Android 16 для One UI 8 окрашивает Луну в фиолетовый цвет при зумеНеприятненько
В бета-версии One UI 8 на базе Android 16 обнаружен необычный баг, который меняет цвет Луны на фиолетовый при съемке с большим увеличением.
Пользователи, тестирующие One UI 8 Beta 4, заметили, что при зуме свыше 30× и включенной на максимум функции Intelligent Optimization снимки Луны приобретают фиолетовый оттенок и становятся более размытыми по сравнению с фото на One UI 7.
Проблема носит международный характер — жалобы поступают из США, Великобритании и Индии.
По словам пользователей, баг возникает после обработки изображения алгоритмами оптимизации, а не во время предварительного просмотра.
Команда разработчиков One UI уже извинилась за неудобства, но сроки исправления пока не названы. В качестве временного решения советуют снизить уровень Intelligent Optimization с максимального значения, что должно предотвратить появление искажения цвета.