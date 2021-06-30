Новый безрамочный флагман Xiaomi Mi Mix 4 получит подэкранную камеру

Если верить сливам китайских блогеров из Weibo, то релиз новинки состоится уже совсем скоро — в августе 2021 года. В основу девайса ляжет чип Snapdragon 888 Plus, который Qualcomm представила накануне, пишет Gizmochina.

Mi Mix 4 также должен получить быструю зарядку на 100 Вт, аккумулятор на 5000 мАч, AMOLED-дисплей и большинство «фишек», которыми не могут похвастаться некоторые другие смартфоны. Также прямо «из коробки» смартфон должен будет работать на базе MIUI 13, анонс которой может пройти в ближайшее время.