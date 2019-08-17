Новый бюджетник Xiaomi обзавёлся огромным аккумулятором

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi под брендом Redmi, пока не представленный производителем официально.

Ранее предполагалось, что модель может войти в линейку Redmi Note 8, но теперь стало понятно, что это либо наследник более простого и дешёвого Redmi 7, либо ещё более доступного Redmi 7A.

Согласно документации TENAA, смартфон получил следующие характеристики. Он оснащается 6,21-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей), фронтальной камерой на 8 Мп и двойной основной камерой 12+8 Мп. Аккумулятор обладает ёмкость 5000 мАч.

Аппаратной основой стал некий неизвестный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, от 2 до 4 ГБ оперативной и от 16 до 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками памяти формата microSD ёмкостью до 512 ГБ. Размеры составляют 156,3х75,4х9,4 мм, а вес — 190 граммов. Смартфон будет предлагаться в чёрном, красном, синем, розовом, белом, зелёном, сиреневом и сером цветовых вариантах.