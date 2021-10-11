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Новый бюджетный iPhone SE 3 сменит дизайн и получит «чёлку»А также получит звание самого дешевого iPhone с поддержкой 5G
Издание сообщило обнадеживающую новость — новый бюджетный iPhone SE 3 сменит дизайн. В то же время, смартфон может получит нелюбимую многими «чёлку» — большой вырез для селфи-камеры и динамика.
Напомним, что еще в прошлом году компания представила iPhone SE нового поколения, оснащенный процессором Apple A13 и получивший маленький экран и большие рамки.
Источники говорят о том, что в следующем году ситуация может измениться. Грядущей новинке приписывают новый дизайн, в частности 6,1-дюймовый ЖК дисплей с челкой на манер iPhone 11. Помимо прочего в iPhone SE 3 могут добавить влаго- и пылезащиту уровня IP67.
По данным издания, анонс намечен на весну 2022 года. Предполагается, что минимальная комплектация новинки составит 499 долларов, что обеспечит смартфону звание самого недорогого iPhone с поддержкой 5G.