Новый бюджетный iPhone SE 3 сменит дизайн и получит «чёлку»

Напомним, что еще в прошлом году компания представила iPhone SE нового поколения, оснащенный процессором Apple A13 и получивший маленький экран и большие рамки.

Источники говорят о том, что в следующем году ситуация может измениться. Грядущей новинке приписывают новый дизайн, в частности 6,1-дюймовый ЖК дисплей с челкой на манер iPhone 11. Помимо прочего в iPhone SE 3 могут добавить влаго- и пылезащиту уровня IP67.

По данным издания, анонс намечен на весну 2022 года. Предполагается, что минимальная комплектация новинки составит 499 долларов, что обеспечит смартфону звание самого недорогого iPhone с поддержкой 5G.