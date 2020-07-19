Новый бюджетный смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти

Важно понимать, что источником свежей порции информации об устройстве является не абы кто, а руководитель проекта OnePlus Nord Шон Л. Так, например, он рассказал, что работать смартфон будет на базе достаточно популярного среднебюджетного процессора Snapdragon 765G, иметь до 12 ГБ оперативной памяти, а из коробки работать на Android 10. При этом представитель OnePlus отметил, что чуть позже девайс будет обновлен до Android 11. Также он подтвердил факт того, что OnePlus Nord получит дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц, что вполне логично, учитывая, что глава компании еще в прошлом году заявил, что все новые девайсы OnePlus будут получать как минимум 90 Гц дисплеи.

Важно понимать, что анонс OnePlus Nord, цена которого ожидается на уровне 350-400 долларов - крайне важный шаг для компании, так как самый первый смартфон бренда (OnePlus One) покорил первых фанатов именно тем, что предлагал флагманские характеристики по цене от 300 до 350 долларов. Напомним, что анонса нового бюджетника OnePlus состоится уже 21 июля текущего года.