Новый бюджетный смартфон с 7000 мАч Huawei nova 14i уже можно купить в РФ

Особенностью устройства стала кнопка X для быстрого доступа к приложениям и функциям, включая активацию фонарика и экстренные вызовы. Смартфон работает на интерфейсе EMUI 14.2 и доступен в версиях с 128 ГБ и 256 ГБ памяти в черном и голубом цветах.