Новый бюджетный смартфон с 7000 мАч Huawei nova 14i уже можно купить в РФ

Опубликовано 18 ноября 2025, 09:011 мин.
Новый бюджетный смартфон с 7000 мАч Huawei nova 14i уже можно купить в РФСмартфон получил кнопку быстрого доступа
М.Видео объявила о старте продаж смартфона Huawei nova 14i в России. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 7000 мА·ч, который обеспечивает до 26 часов воспроизведения видео и до 60 часов работы в режиме веб-серфинга. Вес устройства с аккумулятором составляет 216 грамм.
© Huawei
Модель оборудована 6,95-дюймовым экраном с разрешением 2376×1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касаний 270 Гц. Основная камера имеет разрешение 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и сенсором размером ½, 5 дюйма, фронтальная — 8 Мп.
Особенностью устройства стала кнопка X для быстрого доступа к приложениям и функциям, включая активацию фонарика и экстренные вызовы. Смартфон работает на интерфейсе EMUI 14.2 и доступен в версиях с 128 ГБ и 256 ГБ памяти в черном и голубом цветах.
Стоимость модели составляет 17 999 рублей за версию с 128 ГБ и 19 999 рублей за 256 ГБ. Покупатели получают скидку 2000 рублей и возможность бесплатной замены экрана в течение года.