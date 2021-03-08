Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A72 получит стереодинамики впервые в серии

Ёмкость аккумулятора новинки — 5000 мАч, при этом будет и поддержка быстрой зарядки (25 Вт). Смартфону также предсказывают защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Что же до камеры новой недорогой новинки Samsung, то устройство получит основной квадромодуль (на 64, 12, 8 и 5 Мп). А также одинарную селфи-камеру на 32 Мп.