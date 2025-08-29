Новый чип Qualcomm будет назваться Snapdragon 8 Elite Gen 5 или всё же Elite Gen 2?

Инсайдеры отмечают, что эта номенклатура необычна, поскольку Snapdragon 8 Elite был выпущен только в прошлом году. Кроме того, в отчётах из различных источников также говорится, что есть ещё одна номенклатура, SM8445, которая как раз и есть Snapdragon 8 5-го поколения. Путаница произошла, скорее всего потому, что сейчас Qualcomm готовит к выпуску Snapdragon 8 Elite Gen 2, но планируется и 8 Elite Gen 5. Это поколения может стать стратегическим шагом для интеграции этих процессоров в одно семейство.

По словам инсайдеров, из разных источников исходила противоречивая информация, в итоге разные модели одного семейства — одна из которых пока в теории — спутали, представив как одно устройство под разными наименованиями.

По слухам, Snapdragon 8 5-го поколения, является флагманом высокого класса, оснащённым пользовательскими ядрами Oryon и 3-нм технологическим процессом TSMC. При этом пока нет никаких планов относительно SM8835, который по логике Qualcomm мог быть назван Snapdragon 8s Gen 5.