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07:02, 24 февраля 2023
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Новый цвет iPhone раскрыли. Его получат лишь самые дорогие модели

Что вполне в духе Apple

Наши коллеги из 9to5Mac выяснили интересные подробности о грядущих iPhone 15 Pro и 15 Ultra.

Новый цвет iPhone раскрыли. Его получат лишь самые дорогие модели

Фото: 9to5Mac

Оказалось, что в конце года нас ждут топовые смартфоны Apple в новом цветовом исполнении. Цвет имеет hex-код #410D0D с оттенками коричневого, и ожидается, что он будет выглядеть примерно так:

Новый цвет iPhone раскрыли. Его получат лишь самые дорогие модели

9to5Mac

Отметим, что помимо этого, от самых дорогих устройств линейки iPhone 15 ждут титановый корпус, что является чем-то новым для телефонов Apple. Возможно также, что новинки оснастят чипом A17 Bionic, созданным по 3-нм техпроцессу.

Важно уточнить, что всё это пока что слухи и что планы Apple могут измениться в любой момент. Apple обычно представляет новые специальные цвета для Pro-моделей iPhone каждый год, но компания официально не объявляла никаких подробностей о линейке iPhone 15.

Источник:9to5Mac
Теги:
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