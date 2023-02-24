Новый цвет iPhone раскрыли. Его получат лишь самые дорогие модели

Отметим, что помимо этого, от самых дорогих устройств линейки iPhone 15 ждут титановый корпус, что является чем-то новым для телефонов Apple. Возможно также, что новинки оснастят чипом A17 Bionic, созданным по 3-нм техпроцессу.

Важно уточнить, что всё это пока что слухи и что планы Apple могут измениться в любой момент. Apple обычно представляет новые специальные цвета для Pro-моделей iPhone каждый год, но компания официально не объявляла никаких подробностей о линейке iPhone 15.