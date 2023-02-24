Новый цвет iPhone раскрыли. Его получат лишь самые дорогие модели

Новый цвет iPhone раскрыли. Его получат лишь самые дорогие моделиЧто вполне в духе Apple
Наши коллеги из 9to5Mac выяснили интересные подробности о грядущих iPhone 15 Pro и 15 Ultra.
Фото: 9to5Mac
Оказалось, что в конце года нас ждут топовые смартфоны Apple в новом цветовом исполнении. Цвет имеет hex-код #410D0D с оттенками коричневого, и ожидается, что он будет выглядеть примерно так:
9to5Mac
Отметим, что помимо этого, от самых дорогих устройств линейки iPhone 15 ждут титановый корпус, что является чем-то новым для телефонов Apple. Возможно также, что новинки оснастят чипом A17 Bionic, созданным по 3-нм техпроцессу.
Важно уточнить, что всё это пока что слухи и что планы Apple могут измениться в любой момент. Apple обычно представляет новые специальные цвета для Pro-моделей iPhone каждый год, но компания официально не объявляла никаких подробностей о линейке iPhone 15.