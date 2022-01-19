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Новый дешёвый iPhone SE и iPad Air получили разрешение на выход в России

Судя по всему, нас ждёт множество модификация устройств

Несмотря на то, что Apple официально не анонсировала свежее мероприятие, оно явно случится в ближайшее время. Это следует из свежей записи в базе данных Евразийской экономической комиссии (EEC).