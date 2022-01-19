Новый дешёвый iPhone SE и iPad Air получили разрешение на выход в России

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Новый дешёвый iPhone SE и iPad Air получили разрешение на выход в РоссииСудя по всему, нас ждёт множество модификация устройств
Несмотря на то, что Apple официально не анонсировала свежее мероприятие, оно явно случится в ближайшее время. Это следует из свежей записи в базе данных Евразийской экономической комиссии (EEC).
Так, сразу два новых устройства компании получили разрешение на выпуск в данной экономической зоне. Речь идёт о трёх новых вариациях смартфонов Apple — A2595, A2783 и A2784 — за которыми, вероятнее всего скрываются iPhone SE (2022) с трёмя вариантами памяти.
Также в базе данных нашлось место восьми планшетам — A2436, A2696, A2759, A2437, A2591, A2757, A2761 и A2766. Здесь, скорее всего, речь идёт о планшете iPad Air с четырьмя различными объёмами памяти, которые также представлены в версии Wi-Fi и Wi-Fi + Cellular.
На данный момент нет точных сроков анонса и релиза новинок. Но судя по тому, что они попали в базу данных EEC, онлайн-презентация должна пройти совсем скоро.
Источник: 9to5Mac