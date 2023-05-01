Новый дизайн камеры, кнопка как у Apple Watch и перископический объектив — каким будет iPhone 16 Pro

Новый дизайн камеры, кнопка как у Apple Watch и перископический объектив — каким будет iPhone 16 ProВыглядит странно, но фанаты очень быстро примут такое
В 2023 году Apple планирует представить iPhone 15 и iPhone 15 Pro с множеством нововведений.
Ожидается, что компания предложит несколько дизайнерских и аппаратных изменений, таких как новая Action Button, которая заменит переключатель Mute.
Тем временем в Сети появился интересный концепт iPhone 16 Pro, демонстрирующий радикально переработанную камеру и кнопку действия.
Ранее ходили слухи о том, что Apple выпустит модели iPhone 15 Pro с одной продолговатой кнопкой регулировки громкости. Однако позже стало известно, что нечто подобное будет реализовано лишь в iPhone 16 Pro.
Помимо этого, концепт также продемонстрировал кнопку действия Action Button, которая, как говорят, появится в моделях iPhone 15 Pro. Кнопка действия на смартфонах текущего года будет очень похожа на кнопку действия на Apple Watch и может быть настроена на выполнение определённых функций.
Одно из крупнейших изменений дизайна, представленных в концепте iPhone 16 Pro — это расположение камеры. Концепт показывает две пары камер, установленных вертикально в круглом корпусе.