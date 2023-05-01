Новый дизайн камеры, кнопка как у Apple Watch и перископический объектив — каким будет iPhone 16 Pro

Ожидается, что компания предложит несколько дизайнерских и аппаратных изменений, таких как новая Action Button, которая заменит переключатель Mute.

Тем временем в Сети появился интересный концепт iPhone 16 Pro, демонстрирующий радикально переработанную камеру и кнопку действия.

Ранее ходили слухи о том, что Apple выпустит модели iPhone 15 Pro с одной продолговатой кнопкой регулировки громкости. Однако позже стало известно, что нечто подобное будет реализовано лишь в iPhone 16 Pro.