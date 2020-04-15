Новый доступный флагман Honor обошёл по качеству камеры iPhone 11 Pro Max

Так, согласно результатам данного тестирования, новинке удалось набрать порядка 135 баллов за качество получаемых фотографий, а также 104 балла за качество видеозаписей. А общий результат тестирования камеры доступного флагмана составил 125 баллов. Напомним, что iPhone 11 Pro Max же, в свою очередь, получил в данном тестировании лишь 117 баллов.

”При 125 баллах Honor 30 Pro + занимает второе место в нашем рейтинге камер DxOMark. У него на три балла меньше, чем у Huawei P40 Pro. 136 баллов за качество фото также является вторым лучшим результатом в истории. Камера продемонстрировала отличные результаты на всех снимках, которые не выявили каких-либо реальных недостатков”, - поделились эксперты лаборатории DxOMark.