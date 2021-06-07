Новый доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE будет почти на 200 долларов дешевле предшественника

Сейчас же появилась информация о том, в какую цену обойдётся долгожданная новинка. По данным авторитетного издания из Южной Кореи Korea Herald, смартфон на родине будет продаваться по цене от 630 до 720 долларов, в зависимости от версии.

Это практически на 200 долларов дешевле того, во сколько оценивался прошлогодний Galaxy S20 FE. На родном рынке его можно было купить начиная от 810 долларов.

Напомним, что анонс свежего доступного флагмана ожидается уже в августе. Вместе с ним Samsung также должна показать новые складные смартфоны — Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3.