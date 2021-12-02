Новый доступный iPhone SE выйдет в первые месяцы 2022 года

Речь идёт о так называемом iPhone SE 3, который скорее будет называться iPhone SE (2022). Если верить данным, опубликованным в отчёте тайваньской исследовательской компании TrendForce, то устройство представят уже в первом квартале следующего года — в период с января по март.

Учитывая, что ранее авторитетный аналитик Минг-Чи Куо публиковал подобные прогнозы, свежие данные от тайваньских экспертов кажутся ещё более реалистичными. Возможно, смартфон представят одновременно с новыми iMac 27”, Mac mini и iPad Pro.

Напомним, что часть утечек приписывали новому iPhone SE дизайн в стиле iPhone XR, в том числе появление в линейке Face ID.