Новый доступный iPhone SE выйдет в первые месяцы 2022 года

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Новый доступный iPhone SE выйдет в первые месяцы 2022 годаНаконец-то!
С анонса последнего недорого iPhone — iPhone SE (2020) — прошло почти два года. И, судя по всему, Apple вовсю готовится представить его преемника.
Речь идёт о так называемом iPhone SE 3, который скорее будет называться iPhone SE (2022). Если верить данным, опубликованным в отчёте тайваньской исследовательской компании TrendForce, то устройство представят уже в первом квартале следующего года — в период с января по март.
Учитывая, что ранее авторитетный аналитик Минг-Чи Куо публиковал подобные прогнозы, свежие данные от тайваньских экспертов кажутся ещё более реалистичными. Возможно, смартфон представят одновременно с новыми iMac 27”, Mac mini и iPad Pro.
Напомним, что часть утечек приписывали новому iPhone SE дизайн в стиле iPhone XR, в том числе появление в линейке Face ID.
Источник: Gizmodo