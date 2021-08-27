Новый фирменный смартфон Google провалил тест на ремонтопригодность

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Новый фирменный смартфон Google провалил тест на ремонтопригодностьИ получил низкие оценки
В интернете появилось видео, на котором демонстрируется, как можно разобрать и отремонтировать смартфон Google Pixel 5a. Всесторонний осмотр показал, что можно лишь до определённого момента разобрать гаджет. Да, может быть извлечён экран, но только при наличии соответствующих инструментов и опыта.
Как отмечает источник, беглый взгляд на видео показывает, что разобрать устройство будет довольно сложно, и оно получает соответствующую оценку 5/10 баллов по шкале ремонтопригодности. Демонстрирующийся смартфон был представлен на прошлой неделе. Он оснащён 6,34-дюймовым экраном, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Построен на чипе Qualcomm Snapdragon 765G 5G, обладает пыле- и влагозащищённостью по стандарту IP67, работает на операционной системе Android 11 «из коробки» и предлагает быструю зарядку 18 Вт.
В целом, по мнению авторов видео, новый гаджет от Google оказался слабо пригоден к ремонту.