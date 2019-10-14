Новый флагман Google отличится крайне бедной комплектацией

Комплектация нового флагмана, будем честны, не блещет щедростью — вместе со смартфоном Google положит в коробку лишь кабель USB-С, блок питания на 18 Вт, переходник Quick Switch и документацию. Ни о каких фирменных беспроводных наушников Pixel Buds, ни даже переходника с USB-С на 3,5 мм — “корпорация добра” решила ограничиться малым. Также интернет-инсайдер, поделившийся информацией о комплектации Google Pixel 4 продемонстрировал и внешний вид самой коробки, в которой устройство будет поставляться. И если честно, тут также ничего интересного — она выполнена очень похожа на ту, что была и в прошлом году: спереди изображен сам смартфон, а на задней стороне — фотография устройства в интерьере.