Новый флагман Google Pixel 7 выйдет раньше ожидаемого

Так, если верить данным интернет-инсайдеров, свежая линейка Google Pixel 7 будет представлена уже в сентябре, т.е. чуть раньше обычного. Не совсем ясно, с чем может быть связана такая спешка со стороны компании. Возможно, таким образом она хочет начать конкурировать с Apple, которая также ежегодно проводит презентацию новых iPhone в сентябре.

Напомним, что по данным источников, Pixel 7 получит 6,3-дюймовый дисплей, в то время как Pixel 7 Pro оснастят куда более крупным 6,7-дюймовым экраном. При этом старшая модель также получит поддержку частоты обновления до 120 Гц по технологии LTPO. Младший Pixel 7 получит обычную панель, которая будет иметь частоту обновления 90 Гц.