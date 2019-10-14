Новый флагман Google засветился в Instagram накануне анонса
Снимок был опубликован на странице актрисы Эли Вонг, правда через какое-то время публикация исчезла, так как являлась частью Stories. На фото была запечатлена сама Вонг и певица Awkwafina. Именно в руках второй и красовался новый смартфон Google, который официально еще не был анонсирован. Учитывая, что технологические гиганты контролируют подобные действия знаменитостей, вероятнее всего, подобный ход изначально был оговорен с Google.
Напомним, что судя по последним утечкам, Google Pixel 4 и 4 XL будут построены на базе Snapdragon 855, будут иметь тройную основную камеру, а также специальный модуль на передней стороне, благодаря которому смартфонов, в числе прочего, можно будет управлять жестами, без помощи рук. Анонс новых флагманов Google ожидается уже завтра, 15 октября.