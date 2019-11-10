Новый флагман Honor оснастят камерой с пятью датчиками

Так, предполагается, что уже грядущий Honor V30 будет оснащен пятимодульной камерой. Ранее Huawei оформляла патент, который содержал в себе обозначение “Camera Matrix”, который, по словам источника, и будет использоваться в будущем Honor V30. Таким образом данная модель станет первым смартфоном с, так называемой, “матричной камерой”, что подразумевает использование камеры с пятью датчиками. Конфигурация камеры будет доступна в нескольких разрешениях, в числе которых 2 Мп для макро съемки, 8 Мп со сверхширокоугольным объективом, а также 20 Мп с телеобъективом и 60 Мп. Что касается фронтальной камеры, то она будет выполнена сразу из двух датчиков на 32 и 12 Мп.

Ожидается, что первый смартфон Huawei с пятимодульной камерой будет представлен уже 26 ноября.