Новый флагман Huawei Mate 40 Pro окажется дороже iPhone 12 Pro Max

Популярный интернет-инсайдер под ником RODENT950 опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором рассказал о стоимости новинки от китайского производителя. По его словам, цена грядущей линейки флагманов от Huawei будет начинаться от 1,300 долларов или 101 тыс рублей за “младшую” модель и доходить до 1,650 долларов или 128 тыс рублей за Huawei Mate 40 Pro. Для сравнения, самая дорогая модификация iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ оценена в 1,399 долларов или 108 тыс рублей.

Напомним, что согласно последним данным, Huawei Mate 40 Pro будет работать на базе фирменного процессора Kirin 9000 и иметь как минимум версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. При этом работать смартфон будет под управлением Android 10 с установленным поверх EMUI 11. Также ожидается, что устройство получит емкий аккумулятор с поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт.