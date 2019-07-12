Новый флагман Huawei не сможет избавиться от недостатка предшественника

С другой стороны, судя по последним утечкам, Apple не сможет отказаться от использования челок даже в iPhone 2020, так что возможно, Huawei не так уж и сильно застряла в прошлом. К тому же вырез в верхней части стал куда меньше, чем раньше, и теперь занимает достаточно небольшую часть в сравнении с размером самого дисплея. В челке расположится шесть отверстий для датчиков изображения, приближения и прочих типов сенсоров.

Напомним, что линейка Huawei Mate нацелена на аудиторию любителей фотографии. Именно в смартфонах серии Mate компания чаще всего демонстрирует интересные технологии по улучшению качества фото, которые в дальнейшем будут использоваться в линейке P.