Новый флагман Huawei стал первым смартфоном, который дешевеет медленнее iPhone

Речь идёт о Huawei Mate 40 RS Porsche Design, который и возглавил свежий список Huishoubao, пишет Mydrivers. Индекс сохранения стоимости аппарата составил 92,63, в то время как iPhone 12 Pro, занявший второе место, показал лишь результат в 91,56. На третьем месте расположился Huawei Mate 40 Pro с индексом 88,37.

При этом специалисты всё же подтвердили, что Android-смартфоны дешевеют в разы быстрее, чем iPhone. Также они заявили, что на сегодняшний день покупка дорогих флагманов является выгодным приобретением. Всё дело в том, что со временем их можно будет также продать по высокой цене.