Новый флагман Meizu 18 раскупили меньше чем за полчаса

Так, на реализацию смартфонов на 15 млн долларов, у Meizu ушла минута, пишет ITHome. При этом объём партии, по словам главного маркетолога Meizu Technology Вана Чжицяня, превышал таковой у предыдущих моделей в три раза.

Напомним, что технологический гигант недавно представил сразу два новых флагмана: Meizu 18 и 18 Pro. В основу смартфонов лёг новейший чип Snapdragon 888, а также оба девайса получили Super AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Прямо из коробки новые телефоны Meizu работают под управлением Android 11 с установленным поверх Flyme 9.