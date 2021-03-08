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Новый флагман Meizu 18 раскупили меньше чем за полчаса
При этом партия первая партия новинки в разы превышала первую партию прошлых флагманов
Не успели стартовать официальные продажи Meizu 18, как устройство оказалось недоступно. Фанатам бренда хватило 28 минут, чтобы раскупить всю первую партию нового флагмана компании.
Так, на реализацию смартфонов на 15 млн долларов, у Meizu ушла минута, пишет ITHome. При этом объём партии, по словам главного маркетолога Meizu Technology Вана Чжицяня, превышал таковой у предыдущих моделей в три раза.
Напомним, что технологический гигант недавно представил сразу два новых флагмана: Meizu 18 и 18 Pro. В основу смартфонов лёг новейший чип Snapdragon 888, а также оба девайса получили Super AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Прямо из коробки новые телефоны Meizu работают под управлением Android 11 с установленным поверх Flyme 9.