Новый флагман Meizu получит датчик, устанавливаемый на беспилотные автомобили

Достаточно интересно, где именно компания решила его разместить — местом “икс” выбрали внутреннюю область кольцевой вспышки на задней стороне смартфона. Данный датчик предназначен для 3D-сканирования пространства и именно его Apple установила в свой недавно представленный iPad Pro (2020). Помимо этого, тот же Яндекс устанавливает лидар в свои беспилотные автомобили для того, чтобы они могли без труда ориентироваться в пространстве вокруг.