ferra.ru
Телефоны
Сегодня 20:48

Новый флагман Meizu получит датчик, устанавливаемый на беспилотные автомобили

Такой же установлен в iPad Pro (2020)
Уже совсем скоро, через 9 дней, состоится анонс Meizu 17 Pro. Сейчас же, благодаря самой компании Meizu, стало известно, что ее новый флагман получит датчик лидар, устанавливаемый на беспилотные автомобили.

Достаточно интересно, где именно компания решила его разместить — местом “икс” выбрали внутреннюю область кольцевой вспышки на задней стороне смартфона. Данный датчик предназначен для 3D-сканирования пространства и именно его Apple установила в свой недавно представленный iPad Pro (2020). Помимо этого, тот же Яндекс устанавливает лидар в свои беспилотные автомобили для того, чтобы они могли без труда ориентироваться в пространстве вокруг.

Что же касательно остального “железа” Meizu 17 Pri, то судя по последним данным, устройство будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, оснащаться быстрой оперативной памятью типа LPDDR5 и постоянной памятью UFS 3.1. Также смартфон будет иметь поддержку быстро беспроводной зарядки Super Wireless mCharge, Wi-Fi 6, а также NFC-модуль для бесконтактных платежей. Анонс новинки, одновременно с “младшим” братом под названием Meizu 17, состоится уже 8 мая текущего года.

Останови меня!