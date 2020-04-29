Новый флагман Meizu получит датчик, устанавливаемый на беспилотные автомобили
Достаточно интересно, где именно компания решила его разместить — местом “икс” выбрали внутреннюю область кольцевой вспышки на задней стороне смартфона. Данный датчик предназначен для 3D-сканирования пространства и именно его Apple установила в свой недавно представленный iPad Pro (2020). Помимо этого, тот же Яндекс устанавливает лидар в свои беспилотные автомобили для того, чтобы они могли без труда ориентироваться в пространстве вокруг.
Что же касательно остального “железа” Meizu 17 Pri, то судя по последним данным, устройство будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, оснащаться быстрой оперативной памятью типа LPDDR5 и постоянной памятью UFS 3.1. Также смартфон будет иметь поддержку быстро беспроводной зарядки Super Wireless mCharge, Wi-Fi 6, а также NFC-модуль для бесконтактных платежей. Анонс новинки, одновременно с “младшим” братом под названием Meizu 17, состоится уже 8 мая текущего года.