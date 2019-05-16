Новый флагман OnePlus 7 Pro прошёл испытания на непотопляемость

Сразу два видеоблогера на YouTube проверили новый флагманский смартфон OnePlus 7 Pro на устойчивость к воздействию воды. Дэйв Ли (Dave Lee) посмотрел, как об будет работать после погружения на 16 минут, а Мэтью Мониз (Matthew Moniz) пошёл ещё дальше и продержал смартфон в воде целых полчаса.

Сама OnePlus во время анонса OnePlus 7 Pro заявила, что он защищён от воды, но на каком уровне осуществлена водозащита, она не сообщает.