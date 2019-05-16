Новый флагман OnePlus 7 Pro прошёл испытания на непотопляемость

Сразу два видеоблогера на YouTube проверили новый флагманский смартфон OnePlus 7 Pro на устойчивость к воздействию воды. Дэйв Ли (Dave Lee) посмотрел, как об будет работать после погружения на 16 минут, а Мэтью Мониз (Matthew Moniz) пошёл ещё дальше и продержал смартфон в воде целых полчаса.
Сама OnePlus во время анонса OnePlus 7 Pro заявила, что он защищён от воды, но на каком уровне осуществлена водозащита, она не сообщает.
Оба теста на погружение OnePlus 7 Pro прошёл успешно и почти без ущерба для функциональности. Полностью рабочими остались сенсорный экран и камеры. Динамики продолжили работать, но появились небольшие хрипы.
Из этого можно сделать следующий вывод. Поскольку производитель не заявляет уровня защиты, специально топить смартфон не стоит. Но если он случайно намокнет, то скорее всего останется невредим.