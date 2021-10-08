Новый флагман OnePlus 9RT полностью рассекречен накануне анонса

Так, в основу аппарата ляжет чип Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом размер AMOLED-дисплея смартфона составит 6,55-дюйма. Он также будет поддерживать частоту обновления 120 Гц.

Количество оперативной памяти в устройстве — до 12 ГБ, постоянной — до 256 ГБ. При этом ёмкость аккумулятора смартфона составит 4500 мАч, а мощность быстрой зарядки — 65 Вт. Пока что неизвестно, за сколько минут телефон зарядится от 0 до 100%, но произойти это должно достаточно быстро.