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Новый флагман OnePlus 9RT полностью рассекречен накануне анонса

Теперь об устройстве известно практически всё
Уже сегодня OnePlus должна представить свой новый флагман — OnePlus 9RT. Но силами интернет-инсайдеров, устройство «утекло» в сеть целиком и полностью за несколько часов до официального анонса.
Новый флагман OnePlus 9RT полностью рассекречен накануне анонса

Так, в основу аппарата ляжет чип Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом размер AMOLED-дисплея смартфона составит 6,55-дюйма. Он также будет поддерживать частоту обновления 120 Гц.

Количество оперативной памяти в устройстве — до 12 ГБ, постоянной — до 256 ГБ. При этом ёмкость аккумулятора смартфона составит 4500 мАч, а мощность быстрой зарядки — 65 Вт. Пока что неизвестно, за сколько минут телефон зарядится от 0 до 100%, но произойти это должно достаточно быстро.

Новый флагман OnePlus 9RT полностью рассекречен накануне анонса

Основная камера будет представлена несколькими модулями, главный из которых получит разрешение 50 Мп. Фронтальная камера будет 16 Мп.

На данный момент нет точной информации о стоимости смартфона. Но при этом инсайдеры сообщают, что старт продаж OnePlus 9RT состоится уже 13 октября 2021 года.