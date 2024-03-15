Новый флагман Realme Narzo 70 Pro 5G получит «умные касания» и «бесконтактное управление»

Помимо FullHD+ AMOLED дисплея, быстрой зарядки 67 Вт и флагманского сенсора камеры Sony IMX890, смартфон будет оснащен двумя «революционными» функциями: Rainwater Smart Touch и Air Gesture control.

Rainwater Smart Touch – это умная технология, которая распознает воду на экране или на ваших руках. При обнаружении воды алгоритм автоматически блокирует случайные нажатия, гарантируя бесперебойную работу.

Air Gesture – это функция бесконтактного управления смартфоном с помощью жестов. Пользователи смогут выполнять различные действия на экране Android, используя более 10 различных жестов.