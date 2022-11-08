Новый флагман Realme получит самый тонкий «подбородок» среди Android-смартфонов

Новый флагман Realme получит самый тонкий «подбородок» среди Android-смартфоновИ всё благодаря специальной технологии
Накануне Realme объявила дату релиза своей свежей линейки Realme 10 в Китае. Теперь же компания решила поделиться подробностями о топовой модели серии. И ей явно есть чем удивлять.
Так, Realme опубликовала пост, в котором продемонстрировала толщину нижней рамки грядущего Realme 10 Pro+.
Судя по всему, смартфон получит «подбородок» высотой всего в 2,33 мм. Для сравнения, прямой конкурент Redmi Note 12 Pro может похвастаться лишь 2,9-мм рамкой.
Добиться подобного удалось при помощи новейшей фирменной технологии упаковки OLED-панели. При этом, как сообщают в Realme, этот дисплей также получит 10-битную цветность и частоту обновления 120 Гц.
Напомним, что анонс линейки Realme 10 состоится уже завтра, 9 ноября. При этом Pro+ версия ожидается чуть позже, 17 ноября.