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10:10, 08 ноября 2022
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Новый флагман Realme получит самый тонкий «подбородок» среди Android-смартфонов

И всё благодаря специальной технологии

Накануне Realme объявила дату релиза своей свежей линейки Realme 10 в Китае. Теперь же компания решила поделиться подробностями о топовой модели серии. И ей явно есть чем удивлять.

Новый флагман Realme получит самый тонкий «подбородок» среди Android-смартфонов

Так, Realme опубликовала пост, в котором продемонстрировала толщину нижней рамки грядущего Realme 10 Pro+.

Судя по всему, смартфон получит «подбородок» высотой всего в 2,33 мм. Для сравнения, прямой конкурент Redmi Note 12 Pro может похвастаться лишь 2,9-мм рамкой.

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Добиться подобного удалось при помощи новейшей фирменной технологии упаковки OLED-панели. При этом, как сообщают в Realme, этот дисплей также получит 10-битную цветность и частоту обновления 120 Гц.

Напомним, что анонс линейки Realme 10 состоится уже завтра, 9 ноября. При этом Pro+ версия ожидается чуть позже, 17 ноября.

Источник:91Mobiles
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