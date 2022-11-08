Новый флагман Realme получит самый тонкий «подбородок» среди Android-смартфонов

Добиться подобного удалось при помощи новейшей фирменной технологии упаковки OLED-панели. При этом, как сообщают в Realme, этот дисплей также получит 10-битную цветность и частоту обновления 120 Гц.

Напомним, что анонс линейки Realme 10 состоится уже завтра, 9 ноября. При этом Pro+ версия ожидается чуть позже, 17 ноября.