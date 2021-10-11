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Новый флагман Samsung будет в два раза дороже самого дорогого iPhone 13 Pro Max

Достаточно спорная ценовая политика
Пока все удивляются сверхвысокой цене iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, один из главных конкурентов Apple — Samsung — готовится шокировать пользователей ещё больше.
Новый флагман Samsung будет в два раза дороже самого дорогого iPhone 13 Pro Max

Накануне стало известно, что компания готовится выпустить свой новый складной телефон — Samsung W22. Теперь же появились данные о его цене. Если верить интернет-инсайдерам, то новинка будет продаваться по цене более 3100 долларов (222 тыс рублей), передаёт MyDrivers.

Для сравнения, iPhone 13 Pro Max в максимальной «комплектации» (с 1 ТБ памяти) обойдётся почти в два раза дешевле — в 1600 долларов (около 115 тыс рублей).

Новый флагман Samsung будет в два раза дороже самого дорогого iPhone 13 Pro Max

Самое ироничное во всём этом, что W22 будет представлять из себя, по сути, переименованный Galaxy Z Fold 3. То есть Samsung намерена продавать свой перевыпущенный флагман по цене двух топовых iPhone 13 Pro Max.

Напомним, что по последним данным, в основу Samsung W22 ляжет чип Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом оперативной памяти в нём должно быть до 16 ГБ, а постоянной — до 512 ГБ.