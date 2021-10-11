Новый флагман Samsung будет в два раза дороже самого дорогого iPhone 13 Pro Max

Новый флагман Samsung будет в два раза дороже самого дорогого iPhone 13 Pro MaxДостаточно спорная ценовая политика
Накануне стало известно, что компания готовится выпустить свой новый складной телефон — Samsung W22. Теперь же появились данные о его цене. Если верить интернет-инсайдерам, то новинка будет продаваться по цене более 3100 долларов (222 тыс рублей), передаёт MyDrivers.
Для сравнения, iPhone 13 Pro Max в максимальной «комплектации» (с 1 ТБ памяти) обойдётся почти в два раза дешевле — в 1600 долларов (около 115 тыс рублей).
Самое ироничное во всём этом, что W22 будет представлять из себя, по сути, переименованный Galaxy Z Fold 3. То есть Samsung намерена продавать свой перевыпущенный флагман по цене двух топовых iPhone 13 Pro Max.
Напомним, что по последним данным, в основу Samsung W22 ляжет чип Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом оперативной памяти в нём должно быть до 16 ГБ, а постоянной — до 512 ГБ.