Новый флагман Samsung будет в два раза дороже самого дорогого iPhone 13 Pro Max

Накануне стало известно, что компания готовится выпустить свой новый складной телефон — Samsung W22. Теперь же появились данные о его цене. Если верить интернет-инсайдерам, то новинка будет продаваться по цене более 3100 долларов (222 тыс рублей), передаёт MyDrivers.

Для сравнения, iPhone 13 Pro Max в максимальной «комплектации» (с 1 ТБ памяти) обойдётся почти в два раза дешевле — в 1600 долларов (около 115 тыс рублей).