Новый флагман Samsung Galaxy Note 20 сможет “превращаться” в компьютер без проводов

Что интересно, упоминание данной возможности было найдено в коде приложения Samsung Tips, так что это не просто слух. К сожалению, пока что нет какой-либо более-менее полной информации о том, как именно нововведение будет реализовано. Ясно лишь, что теперь для того, чтобы смартфон стал аналогом компьютера, пользователям не придется мучиться с док-станциями и проводами, а достаточно будет включить соответствующую функцию в шторке.