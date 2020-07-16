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Новый флагман Samsung Galaxy Note 20 сможет “превращаться” в компьютер без проводов
Технология DeX проделала большой путь с момента анонса
Несколько лет назад Samsung представила крайне интересную технологию — Samsung DeX. Она позволяла превратить флагманский смартфон компании в более-менее рабочий аналог ПК. Но сначала DeX требовала наличия специальной док-станции, что было весьма неудобно. Затем технологию “облегчили”, оставив лишь подключение через кабель, но это все еще было далеко от максимального удобства. И вот, согласно последним данным, новый флагман Samsung Galaxy Note 20 сможет превращаться в компьютер без проводов.
Что интересно, упоминание данной возможности было найдено в коде приложения Samsung Tips, так что это не просто слух. К сожалению, пока что нет какой-либо более-менее полной информации о том, как именно нововведение будет реализовано. Ясно лишь, что теперь для того, чтобы смартфон стал аналогом компьютера, пользователям не придется мучиться с док-станциями и проводами, а достаточно будет включить соответствующую функцию в шторке.
Напомним, что анонс Samsung Galaxy Note 20 ожидается уже 5 августа 2020 года в рамках мероприятия под названием Galaxy Unpacked. Вместе со смартфоном, в рамках презентации должны показать и новые умные часы Samsung, а также, возможно, второе поколение складного телефона компании — Galaxy Z Fold 2.