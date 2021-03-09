Новый флагман Samsung Galaxy S21 оказался популярнее предшественников

Так, за отчётный период Samsung продала около 600 тыс смартфонов линейки Galaxy S21, что заметно больше, чем у предшественников. Но, как пишет MyDrivers, рекорд всё ещё принадлежит смартфону компании, выпущенному в 2017 году — Galaxy S8. За аналогичный период времени было реализовано 620 тыс смартфонов Galaxy S8 на родине компании.

Что интересно, аналитики также утверждают, что за первый месяц Galaxy S21 продался почти вдвое большим тиражом, чем прошлогодний почти Galaxy S20. Специалисты связывают такие изменения с заметно более лучшими характеристиками новинки при сохранении относительно низких цен.