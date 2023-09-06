Новый флагман Vivo получит защиту по стандарту IP68 и быструю 50-Вт беспроводную зарядку

По данным популярного инсайдера из Китая Digital Chat Station, модели Vivo X100 Pro и Pro+ будут обладать сертификацией IP68, что обеспечит высокую степень защиты от воды и пыли.

Кроме того, эти же модели получат поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, что значительно ускорит процесс зарядки и сделает использование смартфона ещё более удобным.

Новинки будут оснащены двойными стереодинамиками, линейным мотором X-Axis и ИК-датчиком.

По слухам, Vivo X100 и X100 Pro будут работать на новом процессоре Dimensity 9300, а модель Pro+ получит Snapdragon 8 Gen 3. Все три модели обещают значительные улучшения в камерах, в том числе за счёт вычислительного процессора Vivo V3.