Новый флагман Xiaomi Mi 10 со 108 Мп камерой и топовым процессором будет дешевле конкурентов

То есть буквально: китайский информатор Digital Chat Station сообщил популярному интернет-инсайдеру Xiaomishka о том, что стандартная версия Xiaomi Mi 10, построенная на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 и оснащенная аж 108-мегапиксельной камерой, будет стоить меньше, чем абсолютно любой другой конкурент, оснащенный подобным железом. Также, что интересно, тот же источник сообщил и о том, что Xiaomi приняла решение изменить дату анонса новинки, перенеся ее с 11 февраля на 10.

Напомним, что буквально недавно в сети появилась информация о том, что китайский техногигант уже отдал свой самый мощный вариант Xiaomi Mi 10 Pro на тестирование в DxOMark и, судя по всему, смартфон займет первое место в рейтинге компании.