Новый флагман Xiaomi Mi 11 представят уже 29 декабря

Источником выступил тот же инсайдер, который ранее точно предсказал дату анонса «умных» часов Mi Watch Lite, сообщает Gizmochina. При этом нет точной информации, когда же устройство поступит в продажу и будет ли это глобальный запуск, но журналисты издания склоняются к тому, что старт продажи новинки совпадёт с днём презентации.

Напомним, что помимо топового процессора Snapdragon 888, новинке приписывают 120 Гц OLED-дисплей, аккумулятор на 4 780 мАч и MIUI 12,5 на базе Android 11 прямо из коробки. Также устройство, вроде как, будет поддерживать быструю зарядку на 55 Вт.