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Сегодня в 12:07
Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra получил необходимые для выхода разрешения
Если верить утечкам о его характеристиках, нас ждёт очень интересный аппарат
Как стало известно, Xiaomi сумела получить необходимые разрешения, чтобы выпустить свой новый флагман — Mi 11 Ultra. Судя по имеющимся данным, аппарат проходит под модельным номером M2102K1G.
Новинка получит улучшенную в сравнении с базовым Mi 11 камеру. Как пишет MyDrivers, главным датчиком в смартфоне станет сенсор Sony IMX766 с 50 Мп разрешением. Широкоугольный объектив получит разрешение 48 Мп — таким же оснастят и телеобъектив с 5-кратным оптическим и 120-кратным гибридным зумом.
Что же касательно «железа» новинки, то инсайдеры утверждают, что смартфон получит 6,81-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. В основу смартфона, вероятнее всего, ляжет чип Snapdragon 888, а ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч. Будет иметься быстрая зарядка на 67 Вт и защита от воды/пыли по стандарту IP68.