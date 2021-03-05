Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra получил необходимые для выхода разрешения

Что же касательно «железа» новинки, то инсайдеры утверждают, что смартфон получит 6,81-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. В основу смартфона, вероятнее всего, ляжет чип Snapdragon 888, а ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч. Будет иметься быстрая зарядка на 67 Вт и защита от воды/пыли по стандарту IP68.