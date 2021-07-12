Новый флагман Xiaomi Mi 12 выйдет в декабре и получит 200 Мп камеру

По крайней мере, именно об этом говорит популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat. По его словам, устройство получит модельный номер 2112123AC, а его отличительными особенностями должны стать 200 Мп камера и новейший чип Snapdragon 895. Более того, как и в случае с Mi 11, новинка в принципе станет первым смартфонов на базе этого решения от Qualcomm.

Ожидается, что в Mi 12 будет использован LTPO-дисплей с адаптивной частотой обновления изображения. Такой же должны получить и грядущие iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Главной «фишкой» таких экранов является возможность менять частоту обновления от 1 до 120 Гц.