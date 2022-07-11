Новый флагман Xiaomi Mix 5 может получить сверхмощную зарядку на 200 Вт

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Новый флагман Xiaomi Mix 5 может получить сверхмощную зарядку на 200 ВтНаконец-то!
Ещё в мае 2021 года Xiaomi представила свою рекордно быструю зарядку на 200 Вт. Но несмотря на это, вышедший неподалёку флагман Xiaomi Mix 4 не получил её поддержку.
Возможно, всё изменится уже в этом году. По крайней мере, это следует из сведений, которые были найдены в базе данных китайского регулятора 3C. Они говорят о том, что смартфон с модельным номером MDY-13-EU сможет поддерживать пополнение заряда аккумулятора при 20V/10A или 200 Вт.
Отметим, что если Xiaomi решил установить в Mix 5 батарею ёмкостью 4000 мАч, то от 0 до 100% аппарат сможет зарядиться всего за 5 минут.
Напомним, что более ранние утечки приписывают устройству топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, а также передовой набор камер в основном блоке. Когда стоит ждать анонса смартфона — неизвестно.