Новый флагман Xiaomi Mix 5 может получить сверхмощную зарядку на 200 Вт

Отметим, что если Xiaomi решил установить в Mix 5 батарею ёмкостью 4000 мАч, то от 0 до 100% аппарат сможет зарядиться всего за 5 минут.

Напомним, что более ранние утечки приписывают устройству топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, а также передовой набор камер в основном блоке. Когда стоит ждать анонса смартфона — неизвестно.