Новый флагман Xiaomi начнёт продаваться на следующей неделе

В сети уже давно ждут выпуска на международный рынок китайского флагманского смартфона Redmi K20 Pro. Если международная версия Redmi K20 предлагается уже пару месяцев под названием Xiaomi Mi 9T, то дебюта Xiaomi Mi 9T Pro мы пока так и не дождались.

Свежей информацией поделился Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture. По сообщению в его аккаунте Twitter, смартфон Xiaomi Mi 9T Pro появится в европейских магазинах на следующей неделе или через неделю, как самое позднее.

По его данным, цена на Xiaomi Mi 9T Pro в версии 6+64 ГБ составит 429 евро, а в версии 6+128 ГБ — 479 евро. Квандт отмечает, что младшая версия начнёт продаваться несколько позднее, чем старшая.

Redmi K20 Pro и его версия Xiaomi Mi 9T Pro работают на базе флагманского процессора Snapdragon 855, оснащены AMOLED-дисплеем и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Отличительной особенностью серии Redmi K является выдвигающаяся из корпуса фронтальная камера.