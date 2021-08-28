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Новый флагман Xiaomi не вошёл в десятку смартфонов с лучшим качеством звука

Уступив даже предыдущим моделям Xiaomi
Как стало известно, лаборатория DxOMark, которая специализируется на научном подходе к оценке качества камер, динамиков и экранов смартфонов, провела тест флагмана Xiaomi — Mi 11 Ultra. Выяснилось, что у смартфона не самое лучшее качество звука, но отличные микрофоны.
Новый флагман Xiaomi не вошёл в десятку смартфонов с лучшим качеством звука

Как отмечается, тест показал, что Mi 11 Ultra, который ещё называют камерофоном за три полноразмерные задние камеры, имеет слабое воспроизведение звука по сравнению с записью. Качество звука у смартфона получило 69 баллов, а запись — 77. Итоговая оценка составила 71 балл, что означает 13 место в общем рейтинге. Оказалось, что у Mi 11 Ultra, качество воспроизведения хуже, чем у двух других моделей Xiaomi — Mi 10 Pro и Mi 10S. Такая же оценка у iPhone SE второго поколения, iPhone 11 и 11 Pro Max.

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При этом отмечается, что оценка за качество записи звука, которую получило тестируемое устройство, — одна из самых высоких.