Новый флагман Xiaomi не вошёл в десятку смартфонов с лучшим качеством звука

Как отмечается, тест показал, что Mi 11 Ultra, который ещё называют камерофоном за три полноразмерные задние камеры, имеет слабое воспроизведение звука по сравнению с записью. Качество звука у смартфона получило 69 баллов, а запись — 77. Итоговая оценка составила 71 балл, что означает 13 место в общем рейтинге. Оказалось, что у Mi 11 Ultra, качество воспроизведения хуже, чем у двух других моделей Xiaomi — Mi 10 Pro и Mi 10S. Такая же оценка у iPhone SE второго поколения, iPhone 11 и 11 Pro Max.