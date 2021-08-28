Новый флагман Xiaomi не вошёл в десятку смартфонов с лучшим качеством звука

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Сегодня в 16:44
Новый флагман Xiaomi не вошёл в десятку смартфонов с лучшим качеством звукаУступив даже предыдущим моделям Xiaomi
Как стало известно, лаборатория DxOMark, которая специализируется на научном подходе к оценке качества камер, динамиков и экранов смартфонов, провела тест флагмана Xiaomi — Mi 11 Ultra. Выяснилось, что у смартфона не самое лучшее качество звука, но отличные микрофоны.
Как отмечается, тест показал, что Mi 11 Ultra, который ещё называют камерофоном за три полноразмерные задние камеры, имеет слабое воспроизведение звука по сравнению с записью. Качество звука у смартфона получило 69 баллов, а запись — 77. Итоговая оценка составила 71 балл, что означает 13 место в общем рейтинге. Оказалось, что у Mi 11 Ultra, качество воспроизведения хуже, чем у двух других моделей Xiaomi — Mi 10 Pro и Mi 10S. Такая же оценка у iPhone SE второго поколения, iPhone 11 и 11 Pro Max.
При этом отмечается, что оценка за качество записи звука, которую получило тестируемое устройство, — одна из самых высоких.