Новый флагман Xiaomi получит фишку игровых смартфонов
Так, если верить популярному интернет-ресурсу XDA-Developers, в последней версии прошивки MIUI нашлись упоминания будущего смартфона Xiaomi под кодовым названием Phoenix. Судя по всему, устройство и вправду получит двойную фронтальную камеру в вырезе в дисплее, процессор производства Snapdragon, а также, что интересно, частоту обновления экрана в 120 Гц — прямо как у самых топовых игровых смартфонов. Также новинка должна получить свежий датчик изображения Sony IMX686 и сканер отпечатка пальцев спрятанный на боковой грани смартфона.
В случае, если компания и вправду использует все перечисленные выше технологии в Redmi K30, то устройство однозначно вновь станет хитом и чуть ли не главным любимцем публики. И этому не помешает даже отказ от использования AMOLED-дисплеев в производстве в пользу IPS, о чем также говорили последние слухи. Напомним, что анонс устройства должен состояться уже в декабре, а старт продаж, если верить последним имеющимся данным, намечен на первый квартал 2020 года.