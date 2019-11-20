Новый флагман Xiaomi получит фишку игровых смартфонов

В случае, если компания и вправду использует все перечисленные выше технологии в Redmi K30, то устройство однозначно вновь станет хитом и чуть ли не главным любимцем публики. И этому не помешает даже отказ от использования AMOLED-дисплеев в производстве в пользу IPS, о чем также говорили последние слухи. Напомним, что анонс устройства должен состояться уже в декабре, а старт продаж, если верить последним имеющимся данным, намечен на первый квартал 2020 года.