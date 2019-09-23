Новый флагман Xiaomi получит профессиональный экран

Согласно официальному заявлению китайского гиганта Xiaomi, экран новинки Xiaomi Mi 9 Pro 5G является профессиональным. Более того, отмечается также то, что дисплей был сертифицирован представителями Китайского метрологического института. Примечательно, что показатель Delta E в устройстве составляет 1,38. Именно это позволило получить дисплею профессиональный уровень.

Насколько будет заметна разница между профессиональным экраном новинки и остальными устройствами компании, узнаем после первых тестов. Поскольку презентация уже 24 сентября, ждать осталось не долго.