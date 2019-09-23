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Новый флагман Xiaomi получит профессиональный экран

Дисплей экрана прошел сертификацию
На данный момент о новом флагмане Xiaomi Mi 9 Pro 5G, благодаря многочисленным утечкам, известно почти все. Не смотря на то, что презентация устройства состоится уже завтра, новая информация не перестает поступать. Так, исходя из новых данных, компания сделала экран нового смартфона высококачественным.

Согласно официальному заявлению китайского гиганта Xiaomi, экран новинки Xiaomi Mi 9 Pro 5G является профессиональным. Более того, отмечается также то, что дисплей был сертифицирован представителями Китайского метрологического института. Примечательно, что показатель Delta E в устройстве составляет 1,38. Именно это позволило получить дисплею профессиональный уровень.

Насколько будет заметна разница между профессиональным экраном новинки и остальными устройствами компании, узнаем после первых тестов. Поскольку презентация уже 24 сентября, ждать осталось не долго.

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