Новый флагман Xiaomi поступит в продажу уже в середине августа

Так, польские розничные магазины уже официально подтвердили начало подготовки к продажам Xiaomi Mi 9T Pro на территории страны. Предположительно состоится старт продаж в 20-х числах августа. В других европейских странах, таких как Испания, Xiaomi Mi 9T Pro может появиться чуточку раньше. К слову, именно в Испании представили младшую версию смартфона — Mi 9T. Когда смартфон появится в России — неизвестно. Но судя по опыту предыдущей модели, примерно одновременно с европейским запуском.

Напомним, что Mi 9T Pro это по сути тот же Redmi K20 Pro, только с надписью “Mi” на задней крышке. Работает устройство на базе процессора Snapdragon 855.