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Новый флагман Xiaomi поступит в продажу уже в середине августа

Первыми продажи начнутся в Польше
Изначально ожидалось, что Xiaomi представит Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro одновременно, в июне. Примерно тогда же, по логике, должны были начаться и продажи устройства. Но на деле все получилось немного иначе. На официальном мероприятии, состоявшемся 12 июня, показали лишь младшую модель — Mi 9T. Старшая же версия, судя по данным инсайдеров, покажется лишь в середине августа.

Так, польские розничные магазины уже официально подтвердили начало подготовки к продажам Xiaomi Mi 9T Pro на территории страны. Предположительно состоится старт продаж в 20-х числах августа. В других европейских странах, таких как Испания, Xiaomi Mi 9T Pro может появиться чуточку раньше. К слову, именно в Испании представили младшую версию смартфона — Mi 9T. Когда смартфон появится в России — неизвестно. Но судя по опыту предыдущей модели, примерно одновременно с европейским запуском.

Напомним, что Mi 9T Pro это по сути тот же Redmi K20 Pro, только с надписью “Mi” на задней крышке. Работает устройство на базе процессора Snapdragon 855.

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