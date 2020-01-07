Новый флагман Xiaomi распродали за 2 минуты

Напомним, что нескольким ранее в сеть были опубликованы изображения со склада компании, который был забит огромным количеством экземпляров Redmi K30 5G. Так, представители китайского гиганта Xiaomi гарантировали, что новинок хватит каждому покупателю. Однако мало кто рассчитывал, что первая партия смартфонов за настолько быстро, что продажи Redmi K30 5G придется заморозить до 10 января.

Стоит отметить, что речь идет о самой дорогой модификации смартфона, которая оценена в 375 долларов или 23,2 тыс рублей, тогда как более бюджетная модель, минимальная стоимость которой составляет 285 долларов или 17,6 тыс рублей, поступит в продажу только через неделю.