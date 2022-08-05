Новый флагман Xiaomi Redmi K50S «порвал» бенчмарк AnTuTu, набрав свыше 1 миллиона баллов

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Новый флагман Xiaomi Redmi K50S «порвал» бенчмарк AnTuTu, набрав свыше 1 миллиона балловРезультат, конечно, впечатляющий
Совсем скоро Xiaomi представит свой следующий флагман — Redmi K50S Pro. Но уже сейчас, до официальной презентации, стало известно, насколько мощным получилась грядущая новинка.
По словам популярного китайского инсайдера Digital Chat Station, девайс смог набрать в бенчмарке AnTuTu аж 1 120 691 балл. При этом чистая производительность центрального процессора составляет 261 363 балла, а производительность видеоадаптера — 489 064 балла.
Отметим, что последние утечки приписывают Redmi K50S Pro топовый чип Snapdragon 8+ Gen 1. При этом ожидается, что максимальный объём оперативной памяти в смартфоне составит 12 ГБ, а постоянной — 256 ГБ.
Также новинка получит крупный AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Вместе с тем новый смартфон Redmi станет одним из первых устройств бренда с 200 Мп основной камерой.