Новый флагман Xiaomi Redmi K50S «порвал» бенчмарк AnTuTu, набрав свыше 1 миллиона баллов

По словам популярного китайского инсайдера Digital Chat Station, девайс смог набрать в бенчмарке AnTuTu аж 1 120 691 балл. При этом чистая производительность центрального процессора составляет 261 363 балла, а производительность видеоадаптера — 489 064 балла.

Отметим, что последние утечки приписывают Redmi K50S Pro топовый чип Snapdragon 8+ Gen 1. При этом ожидается, что максимальный объём оперативной памяти в смартфоне составит 12 ГБ, а постоянной — 256 ГБ.