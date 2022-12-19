Телефоны
13:45, 19 декабря 2022
1 мин.

Новый флагман ZTE с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 144 Гц экраном оценили дешевле 30 тысяч рублей в Китае

Почти за даром

Компания ZTE представила свежий флагман — Nubia Z50. На сегодняшний день это один из самых доступных устройств на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2.

Новый флагман ZTE с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 144 Гц экраном оценили дешевле 30 тысяч рублей в Китае

Фото: Gizmochina

Смартфон получил 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей. Частота его обновления — 144 Гц. Из прочих технологий, умещённых в экран: 10-битная глубина цвета, пиковая яркость на уровне 1000 нит.

Дисплей устройства также охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Также в его аккуратном вырезе посреди экрана расположился 16 Мп модуль фронтальной камеры производства OmniVision.

Новый флагман ZTE с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 144 Гц экраном оценили дешевле 30 тысяч рублей в Китае

Gizmochina

Основная камера тут двойная, на 64 и 50 Мп. За их производство отвечают Sony и Samsung соответственно.

Смартфон из коробки работает под управлением Android 12 с установленной поверх оболочкой MyOS 13. Ёмкость аккумулятора Nubia Z50 — 5000 мАч, а быстрая зарядка может похвастаться мощностью в 80 Вт. Старт продаж новинки намечен уже на 23 декабря.

Новый флагман ZTE с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 144 Гц экраном оценили дешевле 30 тысяч рублей в Китае

Gizmochina

Цены на флагман следующие: версия 8/128 ГБ обойдётся в 430 долларов, 8/256 ГБ — 487 долларов, 12/256 ГБ — 530 долларов, 12/512 ГБ — 573 доллара, а 16 ГБ/1 ТБ — 860 долларов.

Источник:Gizmochina
Теги:
#ZTE
,
#Nubia
,
#флагман
Новости партнеров
Новости партнеров