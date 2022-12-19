Новый флагман ZTE с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 144 Гц экраном оценили дешевле 30 тысяч рублей в Китае

Основная камера тут двойная, на 64 и 50 Мп. За их производство отвечают Sony и Samsung соответственно.

Смартфон из коробки работает под управлением Android 12 с установленной поверх оболочкой MyOS 13. Ёмкость аккумулятора Nubia Z50 — 5000 мАч, а быстрая зарядка может похвастаться мощностью в 80 Вт. Старт продаж новинки намечен уже на 23 декабря.