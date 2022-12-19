Новый флагман ZTE с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 144 Гц экраном оценили дешевле 30 тысяч рублей в Китае

Новый флагман ZTE с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 144 Гц экраном оценили дешевле 30 тысяч рублей в КитаеПочти за даром
Компания ZTE представила свежий флагман — Nubia Z50. На сегодняшний день это один из самых доступных устройств на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2.
Фото: Gizmochina
Смартфон получил 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей. Частота его обновления — 144 Гц. Из прочих технологий, умещённых в экран: 10-битная глубина цвета, пиковая яркость на уровне 1000 нит.
Дисплей устройства также охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Также в его аккуратном вырезе посреди экрана расположился 16 Мп модуль фронтальной камеры производства OmniVision.
Gizmochina
Основная камера тут двойная, на 64 и 50 Мп. За их производство отвечают Sony и Samsung соответственно.
Смартфон из коробки работает под управлением Android 12 с установленной поверх оболочкой MyOS 13. Ёмкость аккумулятора Nubia Z50 — 5000 мАч, а быстрая зарядка может похвастаться мощностью в 80 Вт. Старт продаж новинки намечен уже на 23 декабря.
Gizmochina
Цены на флагман следующие: версия 8/128 ГБ обойдётся в 430 долларов, 8/256 ГБ — 487 долларов, 12/256 ГБ — 530 долларов, 12/512 ГБ — 573 доллара, а 16 ГБ/1 ТБ — 860 долларов.