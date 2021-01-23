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Новый флагманский игровой смартфон ZTE «засветился» на живом фото
Также стали известны некоторые подробности о его «внутренностях»
В начале 2021 года ZTE начала рекламную кампанию своего нового игрового флагмана — Nubia Red Magic 6. Сейчас же устройство появилось не только на официальных плакатах, но и «засветилось» на живом фото.
Судя по нему, устройство получит крайне нестандартный для нынешнего времени дизайн. Также согласно официальным источникам, смартфон оснастят ёмким аккумулятором на 4000 мАч, пишет Gizmochina. Учитывая, что Red Magic 6 является игровым мобильным устройством, оно явно будет базироваться на флагманском процессоре Snapdragon 888.
Отметим, что смартфону, помимо всего прочего, также приписывают поддержку быстрой проводной зарядки на 120 Вт. Когда ждать выхода устройства — всё ещё неизвестно.