Новый флагманский процессор MediaTek оказался значительно быстрее Snapdragon 888 в тесте ИИ

Согласно отчёту теста, MediaTek Dimensity 9000 набрал 700 баллов, тогда как Google Tensor достиг 257 баллов, Exynos 2100 — 183 балла, Snapdragon 888 — 165 баллов. При этом в тестировании не участвовали такие флагманы, как Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, поэтому пока не известно, как Dimensity 9000 выглядел бы по сравнению с ними.