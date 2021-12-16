Новый флагманский процессор MediaTek оказался значительно быстрее Snapdragon 888 в тесте ИИ

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Новый флагманский процессор MediaTek оказался значительно быстрее Snapdragon 888 в тесте ИИЧип опередил основных конкурентов
В Сети появились результаты тестирования флагманского четырёхъядерного мобильного процессора MediaTek Dimensity 9000, участвовавшего в синтетическом тесте AI Benchmark, в котором работа устройства оценивалась в алгоритмах искусственного интеллекта. Чип MediaTek показал более высокие результаты, чем его непосредственные конкуренты.
Согласно отчёту теста, MediaTek Dimensity 9000 набрал 700 баллов, тогда как Google Tensor достиг 257 баллов, Exynos 2100 — 183 балла, Snapdragon 888 — 165 баллов. При этом в тестировании не участвовали такие флагманы, как Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, поэтому пока не известно, как Dimensity 9000 выглядел бы по сравнению с ними.
Отмечается, что новый чип создан по 4-нм техпроцессу, имеет 4 ядра, самым мощным из которых является Cortex X2 на частоте 3,05 ГГц. Ожидается, что свои флагманские устройства с этим процессором выпустят Honor, Vivo, Xiaomi и Oppo. Новые смартфоны должны выйти в начале 2022 года.
Источник: GSMArena