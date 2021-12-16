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Новый флагманский процессор MediaTek оказался значительно быстрее Snapdragon 888 в тесте ИИ

Чип опередил основных конкурентов
В Сети появились результаты тестирования флагманского четырёхъядерного мобильного процессора MediaTek Dimensity 9000, участвовавшего в синтетическом тесте AI Benchmark, в котором работа устройства оценивалась в алгоритмах искусственного интеллекта. Чип MediaTek показал более высокие результаты, чем его непосредственные конкуренты.
Новый флагманский процессор MediaTek оказался значительно быстрее Snapdragon 888 в тесте ИИ

Согласно отчёту теста, MediaTek Dimensity 9000 набрал 700 баллов, тогда как Google Tensor достиг 257 баллов, Exynos 2100 — 183 балла, Snapdragon 888 — 165 баллов. При этом в тестировании не участвовали такие флагманы, как Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, поэтому пока не известно, как Dimensity 9000 выглядел бы по сравнению с ними.

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Отмечается, что новый чип создан по 4-нм техпроцессу, имеет 4 ядра, самым мощным из которых является Cortex X2 на частоте 3,05 ГГц. Ожидается, что свои флагманские устройства с этим процессором выпустят Honor, Vivo, Xiaomi и Oppo. Новые смартфоны должны выйти в начале 2022 года.

Источник: GSMArena
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