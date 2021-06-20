Новый флагманский процессор от Qualcomm может стать эксклюзивом для Honor

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Новый флагманский процессор от Qualcomm может стать эксклюзивом для HonorSnapdragon 888 Pro
Похоже, новый чип от Qualcomm первым получит Honor Magic 3.
Инсайдер RODENT950, известный своими утечками, касающимися Huawei, опубликовал в Twitter информацию о том, что новый флагманский смартфон Honor получит топовый процессор от Qualcomm - SM8350 Pro.
it seems at least now that the SM8350 Pro would remain rare, just no one has bought it except Honor pic.twitter.com/5sUAQrCn1V— Teme (特米)😷 (@RODENT950) June 18, 2021
Под этим индексом скрывается улучшенная версия обычного Snapdragon 888, с разогнанным главным ядром Cortex-X1 до частоты 3 ГГц.
Если информация подтвердится, то Snapdragon 888 Pro на какое-то время станет эксклюзивом для бывшего бренда Huawei.