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Новый флагманский процессор от Qualcomm может стать эксклюзивом для Honor

Snapdragon 888 Pro
Похоже, новый чип от Qualcomm первым получит Honor Magic 3.

Инсайдер RODENT950, известный своими утечками, касающимися Huawei, опубликовал в Twitter информацию о том, что новый флагманский смартфон Honor получит топовый процессор от Qualcomm - SM8350 Pro.

Под этим индексом скрывается улучшенная версия обычного Snapdragon 888, с разогнанным главным ядром Cortex-X1 до частоты 3 ГГц.

Если информация подтвердится, то Snapdragon 888 Pro на какое-то время станет эксклюзивом для бывшего бренда Huawei.