Новый флагманский процессор от Qualcomm может стать эксклюзивом для Honor

Под этим индексом скрывается улучшенная версия обычного Snapdragon 888, с разогнанным главным ядром Cortex-X1 до частоты 3 ГГц.

Если информация подтвердится, то Snapdragon 888 Pro на какое-то время станет эксклюзивом для бывшего бренда Huawei.