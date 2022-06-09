Новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 впервые предложит новый тип архитектуры ядер

Но, благодаря инсайдерам, мы уже сейчас можем узнать подробности следующей модели SoC бренда — Snapdragon 8 Gen 2. Поделился информацией популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station.

Он рассказал, что свежий чип сможет похвастаться переходом на архитектуру, в которую войдут сразу четыре типа ядер. Предшественники новинки, стоит отметить, предлагали лишь три типа.

Так, помимо сверхмощного ядра Cortex-X3, в Snapdragon 8 Gen 2 найдут своё место две пары производительных блоков (2 x Cortex-A720 + 2 x Cortex-A710), а также тройка энергоэффективных Cortex-A510 и GPU Adreno 740.

Первым смартфоном на базе новейшего чипа может стать следующий флагман Xiaomi — Xiaomi 13. Его релиз намечен на ноябрь-декабрь 2022 года.