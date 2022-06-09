Новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 впервые предложит новый тип архитектуры ядер

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Новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 впервые предложит новый тип архитектуры ядерЗвучит многообещающе
Qualcomm совсем недавно представила свой свежий топовый процессор — Snapdragon 8+ Gen 1. Шутка ли — большинство производителей смартфонов лишь готовятся представить свои первые флагманы на его основе.
Но, благодаря инсайдерам, мы уже сейчас можем узнать подробности следующей модели SoC бренда — Snapdragon 8 Gen 2. Поделился информацией популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station.
Он рассказал, что свежий чип сможет похвастаться переходом на архитектуру, в которую войдут сразу четыре типа ядер. Предшественники новинки, стоит отметить, предлагали лишь три типа.
Так, помимо сверхмощного ядра Cortex-X3, в Snapdragon 8 Gen 2 найдут своё место две пары производительных блоков (2 x Cortex-A720 + 2 x Cortex-A710), а также тройка энергоэффективных Cortex-A510 и GPU Adreno 740.
Первым смартфоном на базе новейшего чипа может стать следующий флагман Xiaomi — Xiaomi 13. Его релиз намечен на ноябрь-декабрь 2022 года.